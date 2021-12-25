أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم عن توزيع 1500 حقيبة شتوية على الأسر المحتاجة في محافظة تعز اليمنية استكمالا للجهود الكويتية في الوقوف مع الأشقاء في اليمن.



وقال رئيس بعثة الجمعية إلى اليمن عبدالرحمن العون لـ«كونا» إن الحاجة لا زالت ملحة فهناك الآلاف ممن يعانون قسوة البرد في أنحاء المحافظة، مؤكدا ان الجمعية ستظل تعمل لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في اليمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.



وأوضح العون ان بعثة الجمعية وفريق مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية تفقدا عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بتمويل من فاعلي الخير من الكويت، مبينا أن الجمعية تشرف بالتعاون مع مؤسسة استجابة على مشاريع مراكز جديدة لرعاية الأيتام ومستشفى ومدرسة.



وأشار إلى ان المساعدات والمشاريع الكويتية كان لها اثر طيب في تغيير حياة كثير من الناس في اليمن إلى الأفضل ومنها مشاريع لتجهيز وبناء مراكز صحية ومدارس وحفر آبار ورعاية أيتام وتوفير أدوية وعيادات متنقلة.



وذكر أن ذلك يأتي من منطلق حرص الكويت على الوقوف مع أشقائها في اليمن قائلا إن «روابط الأخوة تربطنا بهذا البلد الشقيق كما تجمعنا علاقات تاريخية متجذرة».