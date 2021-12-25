مصادر تربوية لـ «الأنباء»: عقد اختبار مؤجل للطالب المصاب مع بداية الفصل الثاني أمر وارد



عبدالعزيز الفضلي



تنطلق صباح غد الأحد اختبارات المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الأول، حيث يقدم طلبة الصفين السادس والسابع أول اختبار ورقي رسمي لهم لنهاية فصل دراسي منذ دخولهم الدراسة بدءا من مرحلة رياض الأطفال أي قبل أكثر من 8 سنوات وذلك بسبب جائحة كورونا والنجاح التلقائي، بينما يؤدي طلبة الصفين الثامن والتاسع اختباراتهم بعد غد الاثنين وستكون اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بدءا من الأربعاء المقبل أما طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي فستنطلق يوم الأربعاء 12 يناير القادم.



واستعدت وزارة التربية جيدا للاختبارات بالتنسيق والتعاون مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية حيث تم تجهيز الفصول والقاعات وفقا للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الطبية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن هناك أكثر من خيار في حال اكتشاف طالب مصاب بڤيروس «كورونا»، منها تقديم اختبار له مؤجل في بداية الفصل الثاني وهذا الخيار مازال قيد الدراسة بدلا من تقديمه في نهاية العام وهو أمر وارد، مشيرة إلى أن ما نمر به من ظروف استثنائية يستدعي التعاون والتنسيق لما هو صالح أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.