القاهرة - هناء السيد



تقديرا لدورها الإعلامي المتميز خلال مسيرتها بالعمل الإعلامي بوزارة الإعلام الكويتية قطاع الإعلام الخارجي في توطيد العلاقات الإعلامية العربية - العربية، كرم مهرجان الحلم العربي للثقافة والفنون التونسي الذي أقيم بالقاهرة الإعلامية الكويتية هناء العصفور ضيف شرف المهرجان، والذي أقيم قبل مجلس الشباب التونسي والمجلس القومي للشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المصري برئاسة التونسية د.كلثوم علي بن أحمد والمنسق العام للمهرجان الإعلامية أسماء الليثي.

واستهدف المهرجان تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات العربية للحفاظ على الهوية والتراث العربي وتحقيق الحلم العربي للوحدة بين الشعوب.



وشارك في المهرجان عدد من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والسودان ودولة الإمارات الممثل ناصر الظنحاني ودولة السودان د.وفاء يوسف.



كما حضر المهرجان كوكبة من القيادة السياسية المصرية والتونسية والفنانين والإعلاميين والصحافيين التونسيين والمصريين ومن جميع دول العالم وكثير من صفوة المجتمع.



وتعد الثقافة والفنون أهم أشكال التواصل بين الأمم، وهذا المهرجان ضم العديد من العروض الغنائية التونسية والعروض الغنائية من الفنون الشعبية وكان على هامش المهرجان المعرض التونسي - المصري الذي بهر الحاضرين، حيث ضم المعرض الكثير من الدول العربية من فنون وصناعات حرفية مصرية وحلويات شرقية،