احتفل بدر ناصر عبدالله السبيعي بزفاف نجله ناصر بدر السبيعي على كريمة أحمد طاحوس الطاحوس.



وقد حضر الحفل جمع كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى حضور كبير من المواطنين.. ألف مبروك.