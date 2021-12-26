twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السبيعي والطاحوس الأحد 2021/12/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2385 A+ A- استمع المعرس ناصر السبيعيالسفير جمال الغانم وبدر السبيعي وأحمد الطاحوس وناصر السبيعيعبدالله وبدر السبيعي وأحمد الطاحوس وناصر ووليد وضاري وناصر السبيعيجاسم الجريوي وخالد الجارالله يهنئانناصر الروضان يقدم التهانيمصطفى الشمالي مع بدر السبيعي وأحمد الطاحوس وناصر وعادل السبيعيالمعرس ناصر السبيعي مع عبدالله السبيعي وبعض المهنئينالمستشار فيصل المرشد مهنئاوليد الروضان مباركاإياد السميط وبدر السبيعي وأحمد الطاحوس والمعرس ناصر السبيعيالمعرس ناصر بدر السبيعي متوسطا أهله ومحبيهإبراهيم الفرا ومحمود العتيبي وفاروق بستكي يباركونطارق المشاري ونوري الداوود وعدنان العيدان والسفير جمال الغانمناصر السبيعي مع بدر الجري وعبدالعزيز الجري وعبدالعزيز السبيعيحسين الخرافي مباركابدر العقيلي ود.يوسف العلي وهاني الأربشد. محمد الفوزان وناصر السبيعي وعمر الذكيرعبداللطيف السعيد وعلي الحمدان يهنئانبدر السبيعي وناصر الطاحوس وأحمد الطاحوس مع المعرسأنور العصيمي وبدر السعد يباركانعبدالرزاق اللوغاني يهنئعبدالوهاب المزيني وبدر العجيل وصالح المذن يباركون احتفل بدر ناصر عبدالله السبيعي بزفاف نجله ناصر بدر السبيعي على كريمة أحمد طاحوس الطاحوس. وقد حضر الحفل جمع كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى حضور كبير من المواطنين.. ألف مبروك.