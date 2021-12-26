حصدت شركة بيرفورمانس أند أكشن (P&A)، جائزة التميز في المحتوى وجائزة التميز في الفكرة عن فئة الإعلان التلفزيوني، وذلك في الدورة التاسعة من جائزة الكويت للإبداع، حيث حصل الإعلان التلفزيوني «نرجع نبتسم» الذي أنتجته لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» على جائزة أفضل محتوى لما بثه الإعلان من روح التفاؤل والتماسك، وتعزيز التواصل المعنوي بين أفراد الأسرة والمجتمع خلال فترة جائحة كورونا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الإعلان التلفزيوني لعصير «شيرين»، الذي أنتجته لصالح الشركة المتحدة للمرطبات، قد حصل أيضا على جائزة التميز في الفكرة، حيث قدم الإعلان المنتج برسالة سهلة وواضحة ومناسبة لجميع الفئات العمرية.



وقالت الشركة في بيانها، إن الجوائز التي نالتها في هذا العام تعد إضافة جديدة لسجل طويل من الجوائز التي حصدتها شركة بيرفورمانس أند أكشن (P&A) عبر مسيرتها المتواصلة لأكثر من ربع قرن من خدمة أبرز الشركات والمؤسسات في الكويت.



وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس غسان حمادة، إن استراتيجية «P&A» تقوم على الشراكة مع عملائها لتقديم المنتجات الإبداعية بما يعكس القيم المؤسسية لتلك الشركات ويكرس تميز عملائها عبر تقديم خدمات إبداعية مميزة على مستوى الأفكار والمحتوى، وتنفيذها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية، سواء كان ذلك للإنتاج التلفزيوني أو في مجال الهوية البصرية (Branding) أو الحملات الإعلانية، وغيرها من الخدمات.



وأضاف حمادة أن الشركة لديها فريقا من أفضل المحترفين في التصميم، والإخراج التلفزيوني، وكتابة المحتوى، والتخطيط وخدمة العملاء. إلى جانب الاستفادة من خدمات أفضل الاستوديوهات المختصة في الإنتاج وخدمات ما بعد الإنتاج، داخل الكويت وخارجها.