وقعت شركة الساير لتأجير السيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الساير القابضة، عقدا طويل الأجل مع شركة جراند ليمو، الرائدة في توفير خدمات السيارات مع سائقيها الخاصين لكبار الشخصيات من العملاء والعديد من الشركات في الكويت.



وبتوقيع العقد، ستقوم شركة الساير بتسليم أسطول فاخر من سيارات لكزس إلى شركة جراند ليمو على المدى الطويل لتعزيز ودعم أعمالها.



وتتمثل الاستراتيجية طويلة المدى في الترويج لقطاع سيارات الليموزين الفاخرة عن طريق العديد من الشركات في الكويت من خلال تقديم عروض تأجير مميزة طويلة الأجل، وسيستفيد العملاء من التجربة الأكثر موثوقية في الكويت مع موديلات لكزس الفاخرة المدعومة بخدمة ما بعد التأجير عالية الجودة والمقدمة من شركه الساير لتأجير السيارات ما يمكن العملاء من الاستمتاع بخدمه الليموزين مع سائق بكل ثقة وأريحية.



بهذه المناسبة، قال براك جاسم الصبيح مدير عام شركة جراند ليمو إن شركة الساير لتأجير السيارات هي أكثر شريك موثوق به في تقديم مثل هذا المستوى الاحترافي من الدعم وضمان أن مجموعة الأسطول الفاخرة تلبي أهداف أعمالها الاستراتيجية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية فيما يتعلق بخدمات سيارات الليموزين الفاخرة.



وخلال الاجتماع، تقدم جاكوب فارغيس، مدير عام أول بالشكر إلى براك الصبيح ودون إديكولا من شركة جراند ليمو على اختيار شركة الساير لتأجير السيارات شريكا لأعالمهم.



من جانبه، علق باسم حتحت مدير مبيعات أول قائلا: ستظل شركة الساير دوما ملتزمة بتقديم خدمات استثنائية تلبي المعايير العالمية في خدمات سيارات الليموزين الفاخرة لجميع العملاء من الشركات المتخصصة بهذا المجال.