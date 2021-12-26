خديجة حمودة



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة، تمهيدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها، وقال موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمود توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، «نريد حركة بناء وليس رصد مخالفات وقضايا».



وأكد الرئيس السيسي - في تعقيبه على كلمة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، خلال افتتاحه امس عددا من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات صعيد مصر، من مدينة (قوص) في محافظة قنا - أن الدولة تسعى إلى مساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والدعوة لمبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معا في تصويب أوضاعهم، ودمجها في المنظومة الصناعية، بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.



وأوضح الرئيس أن الدولة أقامت 13 مجمعا صناعيا، وقامت باتخاذ كل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين، حيث قامت الحكومة بإمدادهم بالمرافق والبنى التحتية والأمن الصناعي ومعالجة المياه والصرف وذلك لتسهيل عمل المستثمرين، وستقوم أيضا بمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.



ودعا الرئيس السيسي، الدولة والحكومة إلى التعلم من التجارب السابقة، وساق مثالا بمدينة الروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة النسيج، مشيرا إلى أنه ربما تكون الأمور جيدة نظريا فقط ولكن عند التنفيذ يتطلب الأمر الكثير من الوقت.



ولفت إلى أن مدينة الروبيكي كانت فكرة مخططا لها منذ عام 2004، لكن بدأت حيز التنفيذ والإنتاج قبل عامين فقط. وعقب الرئيس السيسي، على ما طرحته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، من إنشاء 825 ألف مشروع بقيمة 16 مليار جنيه بما يعادل 20 ألف جنيه للمشروع الواحد، وقال إن الدولة يمكنها مضاعفة عدد المشروعات، إذا ما كان سيترتب عليها خلق فرص عمل جديدة. ولفت الرئيس السيسي إلى أنه عند افتتاح مشروعات في توشكى خلال أيام، «سنرى لماذ لم ننجح منذ 20 عاما، ونجحنا الآن؟»، مشددا على أن تجربة الروبيكي لم تنجح إلا بتدخل الدولة.



وأكد الرئيس السيسي ضرورة توفير «مناطق تنموية خدمية» على الطرق الجديدة، لخدمة المواطنين، معتبرا أن الهدف ليس إقامة محطات وقود فقط، وإنما يمكن تسميتها «مناطق تنموية»، لأن الدولة ستقوم من خلالها بتقديم خدمات أخرى، لصالح مرتادي هذه الطرق.



وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تقوم بجهود كبيرة بمشاريع تشمل جميع القطاعات، على مستوى الجمهورية، بما يفوق حجم استثمارات تبلغ 6.2 تريليونات جنيه، ولاتزال الدولة ماضية في أعمال التطوير.