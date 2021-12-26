القاهرة - خلود أبوالمجد



انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة لقاء سويدان ظهرت فيها بالحجاب، الأمر الذي أثار الجدل على هذه المواقع، حيث ظن الكثيرون أنها ستتخذ قرار الاعتزال مرة أخرى، بعدما أعلنت اعتزالها الفن منذ عامين.



وفي أول تعليق لها، قالت لقاء: أحب شكلي جدا بالحجاب، لذلك كنت حريصة على نشر أكثر من صورة لي من كواليس مسلسل «أيام» الذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية، لكن بعض المواقع تستغل هذه الصور للترويج لشائعات الاعتزال، وهذا الكلام غير صحيح. وأضافت: فكرة الاعتزال لا تراودني إطلاقا، فكرت في الاعتزال مرة واحدة عام 2019، وتراجعت سريعا عن الفكرة، وتحديدا بعد أشهر عدة، لأنني اكتشفت أنها كانت «غلطة» ولا يمكنني الابتعاد عن الفن.



وعن فكرة عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، قالت سويدان: أؤيد هذه الفكرة، خصوصا أن متطلبات الحياة لا تسمح بمشاهدة مسلسل في موعد محدد، ومن الأفضل أن يتابع المشاهدون مسلسلاتهم في المواعيد التي تناسبهم، والمستقبل للمنصات الإلكترونية.