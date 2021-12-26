بيروت - بولين فاضل



وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة مهمة الى السيدات قالت فيها: «ليس عيبا أن تساعد الزوجة زوجها في مصاريف البيت»، مؤكدة خلال استضافتها في برنامج «معكم» على قناة «cbc»، أن التعليم هو السلاح القوي، خاصة للمرأة، وتعليم المرأة أصبح من المسلّمات.



وردت سماحة على سؤال «لو لم تكن فنانة ماذا كانت ستبقى؟» قائلة: «لو لم أكن فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية»، مشيرة الى أنها كانت تخدم المواطنين كمتطوعة لمدة خمس سنوات.



وعن علاقتها بزوجها قالت كارول، إنها بحمد الله موفقة في علاقتها مع زوجها وليد مصطفى، وأن التفاهم يسودها، وأمسكت بالخشب خوفا من الحسد.



ووجهت كارول رسالة مهمة الى الرجال، قالت فيها: «كان لدي صديق متزوج، وآخر أعزب، والاثنان يشتكيان من المشكلات وصعوبة الحياة، والاثنان كاذبان، نلاحظ في المجتمعات أن المتزوج غير مبسوط، والأعزب كذلك»، لافتة إلى أنها عملت أغنية خفيفة تفضح فيها الأعزب والمتزوج، واختتمت بالقول: فكرة أغنية «يا شباب يا بنات» تتحدث عن الرجال وعن شكاوى الأعزب والمتزوج، بشكل كوميدي.