هادي العنزي



أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة وإداري وفد الأزرق في معسكره التدريبي بتركيا د.عبدالرحمن الناشي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المنتخب لعب 3 مباريات ودية، فاز في اثنتين منها، وخسر الثالثة والتي جاءت متكافئة في ظل مشاركة الفريق التركي بأفضل لاعبيه ومحترفيه ليفوز في اللقاء الودي بفارق ضئيل، مضيفا أن التدرج في المباريات الودية جاء من حيث المستوى الفني بناء على تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي. وذكر الناشي أن المعسكر التدريبي يسير وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، الذي يحرص على رفع اللياقة البدنية والجاهزية الفنية للاعبين عبر تدريبات يومية تقام على فترتين صباحية ومسائية، مشيدا بالروح العالية للاعبين ومواظبتهم على التدريبات وتقديم أفضل ما لديهم. ويستمر المعسكر التدريبي لأزرق السلة حتى 4 يناير المقبل بمشاركة 17 لاعبا، تحضيرا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة المقرر إقامتها في الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل، إن لم يتم تأجيلها.