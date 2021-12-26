الدوحة - فريد عبدالباقي



وضع الأهلي حدا لسلسلة نتائجه السلبية في مبارياته التسع الأخيرة في مسابقة الدوري القطري، وحقق فوزه الأول منذ أكثر من 4 شهور عندما تغلب على ضيفه السيلية بهدف نظيف سجله النيجيري باتريك إيزي في الدقيقة 90، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري القطري، حيث شهد اللقاء إلغاء الحكم هدفين لصالح السيلية سجلهما المغربي إدريس فتوحي، والنرويجي آداما ديوماندي في الدقيقتين (11 و25) بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، كما أهدر ديوماندي ركلة جزاء عندما حصل عليها الإيراني رامين رضائيان مطلع الشوط الثاني، وبهذا الانتصار الأول رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد السيلية عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.



وفي مباراة ثانية، قاد سيباستيان سوريا فريقه قطر لتحقيق فوز غال على حساب الريان بهدف نظيف سجله في الدقيقة 15، بضربة رأس بعد عرضية متقنة من زميله بهاء الليثي.



وبهذا الفوز رفع نادي قطر رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد الريان عند 9 نقاط.



وفي مباراة ثالثة، تعادل الوكرة بعشرة لاعبين 1-1 مع الشمال، ليرفع الوكرة رصيده إلى 16 نقطة، بينما رفع الشمال رصيده إلى 9 نقاط.



وعلى صعيد الصفقات، وصل مهاجم سحاب ومنتخب الأردن لكرة القدم يزن النعيمات (21 عاما) إلى الدوحة أمس لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع النادي الأهلي ليكون أولى صفقات الفريق الشتوية.



ومن المقرر أن تدفع إدارة نادي الأهلي مبلغ 500 ألف دولار، يحصل ناديه الأردني على 200 ألف دولار، يذكر أن يزن النعيمات تألق مع «النشامى» في بطولة كأس العرب وسجل 3 أهداف.