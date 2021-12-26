أواجه مشكلة مجتمعية تعاني منها العديد من المواطنات المتزوجات من غير كويتي اعتصمت المواطنة فاطمة السعيدي بساحة الإرادة، مطالبة بحقوقها في الرعاية السكنية قائلة: «أنا مواطنة متزوجة من غير كويتي وليس لدي سكن وأعيش حاليا بخيمة في الصحراء صيفا وشتاء».



وأضافت السعيدي: راجعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقديم طلب اسكاني وتم رفض طلبي لأن القانون يشمل الأسرة الكويتية وليس الأفراد، وقمت أيضا بمراجعة وزارة الشؤون طلبا للمساعدة، ولم أجد قبولا، لأن القانون يحدد المساعدات فقط للكويتية المتزوجة من غير كويتي والذي يعاني من اعاقة او من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتابعت: أرجو من الحكومة النظر في مأساتي وحل مشكلتي بعد ان عجزت عن ايجاد الحلول لدى مؤسسات الدولة، مؤكدة انها تواجه مشكلة مجتمعية تعاني منها العديد من المواطنات الكويتيات.