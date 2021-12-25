قال سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان، السبت، إن لجنة التعويضات ستصدر قرارا بغلق ملف التعويضات المالية المقررة للكويت بشكل نهائي بعد استيفاء هذه المبالغ.



وأضاف السفير الزمانان لـ«كونا» «ان التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للايفاء بها وسيصدر قريبا قرار من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا بعد استيفاء هذه المبالغ».



وأشار إلى أن الكويت ومنذ العام 2003 كانت من الداعمين للعراق في مختلف المجالات وشاركت بتخفيف معاناة النازحين عبر بناء مخيمات وتزويدها بما تحتاجه من معدات و«مدارس كرفانية» وعيادات طبية متنقلة.



وبين السفير الزمانان أن الكويت سبق أن قدمت للعراق منحة بمقدار 100 مليون دولار خصصت للقطاع الصحي فضلا عن تعهدات بملياري دولار في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي احتضنته الكويت في العام 2018.



وأعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء الماضي الانتهاء من تسديد كامل التعويضات المالية المقررة للكويت والبالغة إجمالا 52.4 مليار دولار أميركي.



وذكر البنك انه تم الانتهاء من سداد الدفعة الاخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار أميركي ما يعني ان العراق اتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الامم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الامن الدولي بموجب القرار رقم 678 لسنة 1991 والبالغة اجمالا 52.4 مليار دولار.