لم يكتف المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" رفقة ناديه فقط.

وكان ليفربول نشر عدة صور مساء الجمعة للاعبي الفريق والجهاز الفني وعلى رأسهم صلاح، وهم يحتفلون بالكريسماس في مقر تدريبات النادي.



ونشر صلاح مساء السبت صورة له رفقة عائلته وهو يحتفل بالكريسماس، حيث نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وظهر صلاح في منزله رفقة زوجته وابنتيه مكة وكيان وخلفهم شجرة الكريسماس، وكتب تعليقا على الصورة: "Merry Christmas".

وسيتعين على صلاح وناديه ليفربول عدم خوض جولة البوكسينج داي (الجولة 19) المقبلة في الدوري الإنجليزي بعدما تأجلت مباراة الريدز ضد ليدز يونايتد، والتي كان يفترض أن تلعب مساء الأحد.



وجاء تأجيل المباراة ضمن 3 لقاءات أخرى لن تلعب في جولة البوكسينج داي، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ليدز.

يذكر أن صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 15 هدفا بفارق 5 أهداف عن وصيفه وزميله البرتغالي ديوجو جوتا.