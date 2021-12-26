تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة قال في مقدمته: يعتبر معهد الاختصاصات الطبية (كيمز) الذراع الأكاديمية لوزارة الصحة وواجهة مشرفة ومنارة نفتخر بها وبدورها والذي يشرف على تدريب الأطباء ما بعد فترة التخرج من خلال برامجه الطبية المتخصصة والزمالات والاعتراف المؤسسي من كبريات الكليات والمؤسسات العالمية إلى جانب نظرة نوعية لإنشاء مختبر بمعايير دولية قائمة على نظام المحاكاة علاوة على افتتاح محطات جديدة للابتعاث عالميا بغية تنويع المدارس المتخصصة.



ومع دخول المعهد حيز العمل ضمن المنظومة الصحية في البلاد ومحاربة جائحة كورونا لناحية السعة والطاقة البشرية والتجهيزات الطبية بوجود (25) برنامجا تخصصيا بالبورد و(6) زمالات، كما أن المعهد حصل على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في يوليو عام 2017 وهو في طور تجديد هذا الاعتراف علاوة على وجود اتفاقية مع الكلية الملكية الكندية في السنوات الثلاث الماضية وفي طور تجديد تلك الاتفاقية التي تضمن الاعتراف المؤسسي بالبرامج التي يضمها المعهد.



كما أن هناك توجها لافتتاح وجهات ومحطات جديدة للابتعاث من أستراليا وسنغافورة وبعض دول أوروبا مثل السويد بغية تنويع المدارس التي نقوم بابتعاث الأطباء الكويتيين إليها، ويقع تحت مظلة المعهد أكثر من 250 طبيبا وطبيبة وهناك الكثير من البرامج التدريبية سواء لحديثي التخرج أو أطباء ملتحقين بالبورد الكويتي وأكثر من 800 طبيب تم إلحاقهم بالبرامج قمنا بتوظيفهم للخدمة في الوزارة بالصفوف الأمامية الأولى لمواجهة جائحة كورونا.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.



ونص الاقتراح برغبة على ما يلي:

- زيادة عدد مقاعد الدراسة في معهد الاختصاصات الطبية «كيمز».