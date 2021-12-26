قال الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب د.حسن المهيني الشمري: إن جائحة كورونا التي مازال العالم يعيشها منذ نحو سنتين تقريبا، وحصدت الكثير من الأرواح، غيرت أساليب حياتنا بشكل أو بآخر، لكنها أبرزت دور العلم والعلماء في المساهمة بخدمة الإنسانية.



جاء ذلك خلال تمثيله الكويت كضيف شرف في مؤتمر الأيام الدولية للكيمياء (2021 jic) في نسخته الثالثة والذي نظمه المكتب التنفيذي للجمعية الموريتانية للكيمياء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للبحث والابتكار قسم الكيمياء بكلية العلوم والتقنيات في جامعة نواكشوط العصرية وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري في فندق نواكشوط، نواكشوط موريتانيا.



وشارك في هذا المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والباحثين من دول أجنبية وعربية من جهات أكاديمية وبحثية متعددة.



وتضمن برنامج الحدث الدولي العديد من المحاضرات حول دور الكيمياء في تنمية اقتصاد الدول من الناحية الاقتصادية والصناعية، فضلا عن تقديم أبحاث وأوراق علمية تعنى بمجالات التعليم في الكيمياء وتنمية المجتمعات من خلال كفاءات التدريس، كما تم تبادل الخبرات والمستجدات العلمية.



وزاد الشمري: سعدت بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي ضم نحو 120 أستاذا وباحثا، وهو ما يؤكد مكانة الكويت العلمية والبحثية، كما يؤكد حرص الجمعية الكيميائية الكويتية على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية والعلمية من أجل المساهمة في خدمة القطاع العلمي والبحثي في مجال الكيمياء، مشيرا إلى أنه تم في هذا الحدث الدولي التبادل والتعاون في المجال العلمي البيئي مع الجهات المشاركة بهدف تطوير البحث العلمي والمساهمة في خلق نهضة صناعية.



وتابع قائلا: كما تم تقديم أكثر من 18 بحثا من قبل الباحثين الذين عرضوا فيها أهم نتائج أبحاثهم العلمية، مضيفا: إن هذا الحدث كان فرصة للتأكيد على دور الكيمياء والكيميائيين في المجتمع من نواحي مختلفة، كما تم إبراز الدور الذي يقوم به علماء وباحثو الكويت في مجال الكيمياء، وتم إعطاء صورة واضحة للنشاط البحثي والأكاديمي فيها، لاسيما فيما يتعلق بالصناعة وفي جميع المجالات الأخرى.



وأفاد بأن عقدنا لهذا المؤتمر وحرصنا جميعا على الحضور من كل الدول لأننا نأمل أن ينعكس التفاؤل والروح البناءة للعلماء والمختصين في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الإنسانية.