أسامة دياب



أعلنت سفارة اليابان عن منحة الحكومة اليابانية للبرنامج التدريبي للمدرسين للعام الدراسي 2022، ويمكن للكويتيين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية التقدم للمنحة:



٭ يجب أن يكون المتقدم من مواليد 2 أبريل 1987 أو ما بعدها.



٭ أن يكون المتقدم من خريجي جامعات أو معاهد تدريب المعلمين وسبق له العمل كمعلم للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية لمدة خمس سنوات على الأقل.



٭ يجب أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية تمكنه من المشاركة في البرنامج.



٭ يجب أن يكون لدى المتقدم اهتمام باليابان ورغبة في تعميق فهمه عن اليابان بعد الوصول الى هناك.



٭ أن يكون لدى المتقدم القدرة على إعداد البحث في اليابان وأن يتأقلم على العيش هناك.



٭ ستقوم سفارة اليابان بفحص الاستمارات، وإجراء المقابلات، والاختبارات.



ويمكن تحميل الاستمارة، والمعلومات التفصيلية والشروط الأخرى عن طريق موقع السفارة:

https://www.kw.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00188.html.



علما بأن آخر موعد لتقديم الأوراق المطلوبة هو الخميس 17 فبراير 2022، ويسلم الطلب باليد إلى السفارة، وتتضمن عملية التقديم للمنحة فحص الأوراق وامتحان كتابي ومقابلة شخصية، موعد الامتحان الكتابي هو الاثنين 21 فبراير 2022، وللاستفسار الرجاء الاتصال بالقسم الثقافي هاتف 25309426.



جدير بالذكر أن برنامج المنح الدراسية تأسس عام 1954 من أجل زيادة التفاهم المتبادل بين شعب اليابان والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساهمة دولية في الميدان الفكري.