بشرى شعبان

قامت اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة والبلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية بجولة تفتيشية على المركبات المتنقلة في منطقة الوفرة الزراعية للتحقق من مدى التزام أصحابها بشروط ممارسة أنشطتهم وفق القوانين والقرارات المنظمة حفاظا على سلامة وصحة المستفيدين من خدمات هذه العربات.



وأسفرت الحملة عن قيام مفتشي إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة بضبط 16 عاملا مخالفا تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق أصحاب العمل الذين لديهم ملفات تتبعها هذه العمالة، بالإضافة لاتخاذ الجهات المشاركة في الجولة إجراءاتها القانونية من ضبط العمالة وتحرير المخالفات ورفع المركبات، كل وفقا لاختصاصاته.