بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في نهر شوغاندا الواقع في جنوب بنغلاديش وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في نهر شوغاندا الواقع في جنوب بنغلاديش، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.