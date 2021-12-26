تحوم الشكوك حول مشاركة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، المصنف الأول على العالم ، في بطولة كأس رابطة المحترفين في افتتاح الموسم الجديد لبطولات الرابطة العالمية للاعبين المحترفين.



وبحسب صحيفة "بليتش" الصربية فإن ديوكوفيتش قد يغيب عن بطولة كأس رابطة المحترفين التي تستضيفها سيدني ، رغم ضمه لقائمة الفريق الصربي.



وحتى الآن لم يتحدد موقف المصنف الأول على العالم من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في أعقاب قرار حظر مشاركة أي لاعب لم يتلق لقاح كورونا ، وهو القرار الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأسترالي للتنس ووزارة الصحة في ولاية فيكتوريا.



ورفض ديوكوفيتش تحديد موقفه من الحصول على لقاح كورونا من عدمه ، مرجعا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.



ويخوض الفريق الصربي بطولة كأس رابطة المحترفين ضمن المجموعة الأولى ، إلى جوار النرويج وتشيلي وإسبانيا.



وتقام منافسات كأس المحترفين بين يومي الأول والتاسع من كانون ثان/يناير المقبل ثم تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم 17 من نفس الشهر.



وحال غياب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا المفتوحة فإنه سيهدر فرصة ثمينة للفوز بلقبه الحادي والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتحطيم الرقم القياسي الذي يقتسمه حاليا مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، كما سيضيع أيضا فرصة مطاردة لقبه العاشر في أستراليا.