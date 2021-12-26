يجد السيف الضوئي في فيلم "حرب النجوم" تطبيقات فنية وعملية، حيث طوّر علماء صينيون وأمريكيون أصباغا سائلة يمكن قطعها باستخدام أقلام الليزر.



وطور فريق البحث من جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية الصينية، وجامعة أريزونا، وجامعة هيوستن، طور نوعا من السوائل يمكنه أن يتشوه بشكل واضح عندما يتم دفعه بواسطة "فرشاة رسم" ليزرية.



ويمكن أن يتسبب شعاع الليزر في السابق في انخفاض ضعيف لسطح السائل عبر تدرج التوتر السطحي، ولكن ذلك حدث على مقياس نانومتري، حيث لم تتم ملاحظته إلا تحت المجهر.



وأظهرت الدراسة التي نُشرت في عدد ديسمبر من مجلة (المواد اليوم) انخفاضا بمقدار ملليمتر واحد وتمزقاً في السوائل المغناطيسية الناتجة عن خلط زيت المصباح الشفاف مع أصباغ الشموع المختلفة تحت الليزر أو حتى ضوء الشمس.



وفي مقطع فيديو، يستخدم الباحث جهاز عرض ليزر عادي أو مؤشر ليزر لقطع السوائل المفتوحة في طبق استنبات إلى أشكال وأحجام مختلفة.



وقال وانغ تشي مينغ، الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية الصينية لوكالة أنباء شينخوا، قال إنه وبصرف النظر عن تشكيل الرسومات على السوائل، يُمكن لهذه التقنية أيضاً أن تدفع السوائل في الشعيرات الدموية أو تحفز التفاعلات الكيميائية بين القطرات المختلفة عبر جهاز التحكم عن بعد.



وقال وانغ إن ذلك يفتح آفاقا واسعة للاستخدامات الصناعية