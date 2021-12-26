أنقذت سفينة "سي ووتش 3" 270 مهاجرا علقوا وسط البحر المتوسط في إطار ثلاث عمليات نفذتها ، وفق ما أعلنت منظمة "سي-ووتش" الألمانية غير الحكومية المشغلة لها.



وذكرت المنظمة غير الحكومية في تغريدة أن "سي ووتش 3" ساعدت زورقين مطاطيين كانا في وضع حرج طوال الليل .



وقال متحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس إن ما بين 80 إلى مئة شخص كانوا على متن القاربين المطاطيين المكتظين، وتم إنقاذهم على بعد 38 ميلا بحريا من الساحل الليبي.



يقدم طاقم "سي ووتش" الرعاية الآن لما مجموعه 270 مهاجرا، بعد عملية إنقاذ أولية شملت 93 مهاجرا كانوا في المياه الدولية جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.



وكان طاقم "سي ووتش 3" قد ارسل زورقًا مطاطيًا لإجلاء الركاب من قاربهم الخشبي الذي وصفته المنظمة غير الحكومية بأنه "غير صالح للملاحة".



بدأت "سي ووتش 3" "عملية عيد الميلاد" حيث كانت "الأجواء احتفالية" في جميع أنحاء أوروبا، فيما "يواصل الناس الفرار عبر البحر المتوسط"، وفق ما ذكرت في تغريدة منفصلة.



وتبحر قوارب المهاجرين التي غالبًا ما تكون في حالة متردية ومعرضة لخطر الغرق باتجاه لامبيدوزا نظرًا لقربها من ساحل شمال إفريقيا.

وتجول "سي ووتش 3" قبالة الساحل الليبي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بحثاً عن القوارب التي تواجه محنة.