أكدت الفنانة الكبيرة شهيرة، نجاة ابنها الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، من حادث سير تعرض له منذ ساعات .



وقالت شهيرة - عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك -: "الحمدلله والشكر لك يارب إنك نجيت ابني، واستجبت لدعائي، بعد ما وقفت في الشباك في الفجر أدعى لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفه عليه، لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين، وبقاله كده أكتر من أسبوع، بيكتب ويروح تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك" ليطمئن على كل تفصيلة، وطبعا ده إرهاق ذهني وجسدي غير طبيعي، وعلشان كده كنت خايفة عليه".



وتابعت شهيرة : " سيذهب عمرو لإجراء أشعة للاطمئنان على حالته الصحية، ولكنه بخير والحمد لله، ولم يتعرض لأية إصابات أو أي جروح، بخلاف سيارته التي تعرضت للتلف من الأمام".



ويعرض للسيناريست عمرو محمود ياسين حاليا الموسم الجديد من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وحققت حكاياته نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.