قالت سلطات الآثار المحلية في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، إن علماء الآثار حددوا عائدية مقبرة قديمة اكتُشفت في المقاطعة، بأنها لأفراد من الأسرة الملكية لمملكة "يوي" خلال فترة الممالك المتحاربة (475-221 ق.م).



وأشارت السلطات المعنية إلى اكتشاف خنجرين مميزين بالنقوش، إلى جانب أكثر من 2600 قطعة أثرية، وذلك من موقع المقبرة في مدينة "تشانغشو"، حيث تأكدوا من خلال قراءة وتحليل النقوش والرموز المكتشفة بأن صاحب المقبرة هو سليل الملك البارز قوه جيان، في تاريخ مملكة "يوي".



كما تم اكشاف عدد كبير من القطع والمنحوتات الخشبية المصقولة، واليشم، وآلات موسيقية وأسلحة، والعديد من القطع الأثرية الأخرى.

وعثر علماء الآثار أيضاً على سبعة توابيت في غرفة الدفن التي تبلغ مساحتها 230 متراً مربعاً، حيث استنتجوا أن الأشخاص الذين دُفنوا فيها عاشوا في منتصف فترة الممالك المتحاربة.



وبدأت أعمال التنقيب والبحث في المقبرة في العام 2017، بينما تتمتع المكتشفات الجديدة بأهمية كبيرة لدراسة تاريخ مملكة "يوي".