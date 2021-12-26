احترقت سيارة نقل صغيرة استأجرها زوجان ألمانيان للانتقال بها إلى احتفال عائلتهما بعيد الميلاد على الطريق السريع "إيه 27" بالقرب من مدينة بريمن شمال غربي البلاد.



وأعلنت الشرطة برغم ذلك خبرا سارا: حيث قالت إن الزوجين /كلاهما في السادسة والثلاثين من العمر/ لم يصابا بأذى، كما لم تتضرر

جميع الهدايا التي كانت معهما.



اشتعلت النار في محرك السيارة عشية عيد الميلاد، ولكن السائق تمكن من توجيهها إلى الجانب الأيمن من الطريق.



تمكنت فرقة من قوات الإطفاء من إخماد الحريق، لكن السيارة تضررت تضررا كاملا.



وتم جرها بعيدا عن الطريق السريع.



وكتبت الشرطة على موقعها أن الزوجين لم "يمنعهما شيء من تقديم هداياهما خلال احتفال الأسرة بعيد الميلاد، وإن كانت وزعت متأخرة قليلا".