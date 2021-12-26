أعلنت إسبانيا رسميا انتهاء ثوران بركان كومبري فييخا الواقع على جزيرة لا بالما بعد نشاط استمر أكثر من ثلاثة أشهر أحدث خلالها أضرارا جسيمة



وأعلن خوليو بيريز مدير خطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري (بيفولكا) في مؤتمر صحافي "اليوم يمكن للجنة العلمية أن تقول ... إن الانفجار البركاني قد انتهى".



وأضاف "لا توجد حمم بركانية ولا انبعاثات غازية كبيرة ولا هزات أرضية كبيرة"، مشيراً إلى أن هذا الثوران استمر "85 يوما و18 ساعة" منذ 19 أيلول/سبتمبر.



انتظرت السلطات عشرة أيام متتالية لم تُسجل خلالها أي علامة ظاهرة على نشاط بركاني، وهو الوقت المطلوب وفقًا لعلماء، حتى نتمكن من اعلان نهاية ثوران البركان.



ويعد كومبري فييخا الآن في حالة سبات بعد أن صارت سيول حممه البركانية سوداء وصلبة وغطت المنطقة طبقة من الرمل الأسود - الرماد.



سوف يستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقدًا، لتنظيف المساحات المتضررة وأعادة بنائها واستصلاحها.