أطلقت حملة "أجمل شتاء في العالم" بالإمارات مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم" التي تسجل بالصورة والفيديو أجمل اللحظات الأسرية واللقاءات العائلية في شتاء الإمارات.



ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) ، يأتي ذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للحملة التي تسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات الطبيعية

والسياحية والترفيهية.



وتمثل المسابقة دعوة مفتوحة لكل سكان الدولة لمشاركة أجمل اللقطات والمقاطع المصورة للقاءاتهم العائلية واجتماعاتهم الأسرية في ربوع الإمارات، سواء في المنزل أو على شاطئ البحر أو في الصحراء أو على سفوح الجبال أو في القرى والبلدات ومدن الدولة.



وتدعم المسابقة أهداف "حملة أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأسبوع الماضي ، وتتواصل المسابقة حتى آخر كانون ثان/ يناير المقبل ، بحيث يتم اختيار أفضل مشاركة في مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم" لتكريمهم بجائزة وهي عبارة عن سيارة عائلية.



وتشرك مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم" كافة أفراد الأسرة في فعاليات شتاء الإمارات من خلال التنافس على التقاط أجمل صورة عائلية، والتركيز على الجانب الإنساني، وقيمة الأسرة، ودفء علاقاتها وأواصرها كرابط حيوي يمنح المجتمع في الإمارات صيغته المتلاحمة والمتضامنة، ويعزز قضاء مزيد من الأوقات الجميلة مع العائلة في أجواء شتاء الإمارات.



وتسهم مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم" في ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات كوجهة سياحية واحدة، كما تكوّن المشاركات المتنوعة من آلاف الأسر بالبلاد صورة كبرى متكاملة تزينها أجمل معالم الإمارات وتميّزها قيم وروح الأسرة الواحدة في البيت المتوحد لتقدم للعالم الهوية السياحية الموحدة للدولة".



وتتكامل مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم" مع الفعاليات المتعددة المصاحبة للنسخة السنوية الثانية من حملة "أجمل شتاء في العالم"، الأولى من نوعها، والتي وتسلط الضوء على أجمل المعالم والوجهات السياحية والترفيهية والطبيعية في مناطق وإمارات الدولة ككل، كوجهةٍ واحدة.