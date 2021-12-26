أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات عدسة مرشح جديد تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، يجعل صورة المستخدم تبدو مثل شخصية المحاكاة أو باللغة الأحدث يجعلها تبدو في الشكل الذي ستظهر به شخصية المستخدم في عالم ميتافرس. ولاستخدام العدسة

الجديدة يفتح المستخدم كاميرا جهازه الذكي عبر تطبيق سناب شات لكي يقوم بمسح شفرة "كيو آر كود" على موقع الإنترنت لتطبيق سناب شات. وبعد ذلك ستظهر صورة المستخدم ببشرة أنعم كثيرا مما هي عليه في الواقع مع اختفاء أي نمش أو حب الشباب.



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن عدسة سناب شات الجديدة ليست ملحوظة بطبيعتها نظرا لآن شركة سناب شات تعمل بشكل كبير على تطوير خصائص باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، وهو الاتجاه الذي ينتشر بسرعة كبيرة في صناعة تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي.



كانت سناب شات قد أطلقت في آب/أغسطس 2020 عدسة "وجه الكارتون" والتي تتيح للمستخدمين تجسيد حيواناتهم الآليفة في صورة شخصيات ديزني لاند الشهيرة.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي نظمت سناب شات احتفالا بتكنولوجيا الواقع المعزز على تطبيقها. وأعلنت الشركة خلال الحفل وجود أكثر من 250 ألف مستخدم لعدساتها الجديدة من أكثر من 200 دولة. وطور هؤلاء المستخدمون أكثر من 5ر2 مليون صورة تم عرضها أكثر من 5ر3 مليار مرة.

