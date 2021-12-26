طور فريق من الباحثين في مركز رايكين لعلوم المواد باليابان تقنية جديدة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية المرنة والدقيقة، مثل الإلكترونيات التي تستخدم داخل أساور المعصم أو تثبت في نسيج الملابس.



وذكرت الدورية العلمية "ساينس أدفانس" المتخصصة في مجال الإلكترونيات أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام بلازما مستخلصة من بخار الماء لتثبيت أٌقطاب الذهب على أسطح منفصلة مصنوعة من مواد بوليمارية دون الحاجة إلى مواد لاصقة أو درجات حرارة مرتفعة.



ويقول الباحثون إنه في ظل الاتجاه إلى تصغير أحجام الإلكترونيات بشكل متزايد، فضلا عن الاستخدامات المتعددة للأجهزة الإلكترونية التي يمكن ارتدائها على الجسم أو التي تنثني لتأخذ شكل الجسم مثل أسورة المعصم الإلكترونية، فإن الوسائل التقليدية لصناعة هذه الأجهزة أصبحت غير عملية. ولقد أصبحت تقنيات لصق أو توصيل المكونات الإلكترونية ببعضها من أكبر المشكلات التي تواجه آليات تصنيع الإلكترونيات الدقيقة.



وأرجع الباحثون أسباب هذه المشكلات إلى أن وسائل التوصيل التقليدية الي تعتمد على وضع طبقات من المواد اللاصقة على الأسطح الدقيقة ثم تعريضها للحرارة والضغط من إتمام عملية التلاصق يمكن أن تؤدي إلى تلف المكونات الدقيقة التي تدخل في صناعة الإلكترونيات في الوقت الحالي.



ويؤكد فريق الباحثين في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام مادة بلازما مستخلصة من بخار الماء للربط بين قطبين مصنوعين من الذهب على سطح من مادة بوليمارية لا يزيد سمكها عن اثنين من الف من الملليمتر وفي درجة حرارة الغرفة العادية، وأشاروا إلى أن عملية التلاصق تحتاج إلى فترة انتظار لا تزيد عن 12 ساعة.



ويقول كينجيرو فيكودا، وهو من كبار الباحثين في معهد رايكين: "لقد استطعنا من خلال تقنية الربط المباشر الجديدة تصنيع منظومة مدمجة تحتوي على خلايا شمسية عضوية مرنة وخلايا ثنائية باعثة للضوء، وحققت التقنية الجديدة نتائج أفضل من وسائل اللصق التقليدية".