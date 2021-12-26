أعلن الشركة المنتجة لأعمال فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي إس" أن ثلاثة من أعضائها مصابون بفيروس كورونا، بحسب ما أظهرت نتائج الفحوص التي أجريت لهم لدى عودتهم من الولايات المتحدة ، حيث أقامت الفرقة حفلات على المسرح بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.



وأشارت شركة الإنتاج "بيغ هيت ميوزيك" أن نتائج الاختبار التي أجريت لمغني الراب "آر إم" والمغني جين جاءت إيجابية.



وأفادت "بيغ هيت ميوزيك" في اليوم السابق أن عضواً آخر في الفرقة التي تضم سبعة أفراد هو شوغا "يعتني بنفسه في منزله" بعدما بيّن الفحص الذي أجري له إصابته بالفيروس.



وأوضحت الشركة أن "آر إم" وشوغا لا يعانيان أي عوارض، في حين سجلت لدى جين حمى خفيفة ، مذكّرة بأن الثلاثة ملقحون بالكامل.

وأقامت الفرقة الكورية الجنوبية من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى مطلع كانون الأول/ديسمبر سلسلة حفلات في لوس أنجليس (الولايات المتحدة)، هي الأولى لها حضورياً على خشبة المسرح منذ بداية الجائحة.



وكان الفنانون في إجازة منذ ذلك الحين، وعاد أعضاء الفرقة الثلاثة المصابون إلى كوريا الجنوبية في تواريخ مختلفة، ولم يكن لأي منهم أي تواصل مع الأعضاء الآخرين في منذ عودتهم إلى كوريا الجنوبية.



وتلقى "آر إم" وشوغا نتيجتي فحصيهما الإيجابيتين فيما كانا لا يزالان يلتزمان الحجر الصحي منذ عودتهما. أما جين فكان أنهى الحجر بعدما جاءت نتيجة فحصه سلبية، لكنه عاد وتلقى نتيجة إيجابية.



وأكدت "بيغ هيت ميوزيك" أنها تعطي "الأولوية القصوى لصحة الفنانين وسلامتهم".



وكانت فرقة "بي تي إس" احتلت عام 2020 المركز الأول في ترتيب "بيلبورد هوت 100" الأميركي للأغنيات الأكثر شعبية بفضل أغنيتها المنفردة "داينمايت"، وأصبحت بذلك أول فرقة كورية جنوبية تتصدر هذا التصنيف.



وتواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية زيادة في أعداد الإصابات في إطار التفشي العالمي للمتحورة الشديدة العدوى أوميكرون.