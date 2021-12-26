تحدثت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت عن لقاء مفعم بالمشاعر مع نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو.



وقالت وينسلت 46/ عاما/ لصحيفة "الجارديان" البريطانية في مقابلة نشرت هذا الأسبوع: "لم استطع أن اتوقف عن البكاء".



يُذكر أن النجمين لعبا دوري البطولة في فيلم "تايتانيك" الشهير للمخرج الكندي جيمس كاميرون في عام 1997، وكان يبلغان من العمر آنذاك 22 و 21 عاما.



وقالت وينسلت إنها ترتبط بعلاقة صداقة وثيقة للغاية مع دي كابريو 47/ عاما./



وذكرت أنه بسبب الجائحة وأمور أخرى لم تر دي كابريو منذ ثلاث سنوات، قبل لقائهما في لوس أنجليس، وقالت: "عرفته لفترة تبلغ نصف عمري! لكن لم يحدث أنه كان بإمكاني التواجد بالصدفة في نيويورك أو هو في لندن وكانت أمامنا فرصة للقاء لتناول القهوة. نحن لم نتمكن من مغادرة بلادنا".



وعن تصوير فيلم "تايتانيك"، المرهق، قالت وينسلت وهي تتذكر تلك الأيام: "لم يكن الأمر ممتعا لنا جميعا، لكن كان علينا أن نجتازه معا".



وذكرت وينسلت، التي حققت نجاحا كبيرا هذا العام في مسلسل الجريمة "ماري أوف إيست تاون"، لمحطة "إتش بي أو" الأمريكية، إن الأمر كان "شقاء" بالنسبة لها، لكنها لم تقر بذلك مطلقا في ذلك الحين.