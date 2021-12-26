قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس شريف الصياد، إن صادرات مصر الهندسية حققت قفزة بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل 3.002 مليار دولار ، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020.



وأوضح الصياد - في بيان للمجلس التصديري - أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً بنسبة 51؜% في شهر نوفمبر 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 354.8 مليون دولار مقابل 234.9 مليون دولار محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهري منذ عام 2009.



وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2021 ، أوضح "الصياد" أن صادرات الأجهزةالكهربائية ارتفعت بنسبة 41%، كما حققت صادرات" الكابلات " زيادة بنحو 97% ، وارتفعت صادرات "مكونات السيارات" بنحو 41%، وزادت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 48% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية ارتفعت بنسبة31%.



وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها، من دول قارة أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان -روسيا - إيطاليا - التشيك" ومن آسيا " السعودية - الإمارات - العراق - الأردن - لبنان - الصين " ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب -ليبيا - السودان - جنوب افريقيا - تونس - نيجيريا".



من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية مي حلمي ، إن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالي الصادرات الهندسية بإجمالي صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بإجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار، وأفريقيا حققت الصادرات لها نموا بنسبة 18% بإجمالي 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلى أمريكا الجنوبية بواقع 2% بإجمالي 59 مليون دولار وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالي 18 مليون دولار.



وأشارت مي حلمي إلى أن عام 2021 يعتبر عاما استثنائيا للصادرات الصناعية الهندسية، حيث حققت معدلات هي الأعلى، الأمر الذي يدفعنا إلى مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والتي من بينها استقبال بعثات المستوردين والاشتراك في المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، والمشاركة في البعثات الخارجية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات في هذا الشأن.



وأوضحت أن استراتيجية المجلس تستهدف الفترة القادمة التركيز على القطاعات التصديرية التي نملك فيها ميزات تنافسية خاصة العمل على التوسع في الأسواق الأفريقية، ضمن خطة الدولة لتوسيع التواجد المصري في أسواق القارة السمراء، وكذلك الإسهام في تلبية احتياجات هذه الأسواق.