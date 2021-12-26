

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن ميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران يسيطر على ميليشيات الحوثي في اليمن، وان الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن.



وأضاف خلال المؤتمر الصحافي لتقديم إحاطة شاملة للأزمة اليمنية وعرض ادلة على تورط حزب الله اللبناني في اليمن، إن ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من النظام الإيراني الذي يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب. واضاف ان ميليشيا حزب الله اللبناني الارهابي نقل الدمار والخراب الى سورية والعراق واليمن.



وتابع المتحدث الرسمي للتحالف أن «الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان».



وقال ان ما يحدث في اليمن هو معركة بين السلام وبين الدمار والخراب.



وتابع العميد المالكي ان عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.



وقال إن ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا مؤكدا أن «الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل» وأن «قيادة قوات التحالف تدعم جميع الجهود السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، كما تدعم المبادرات الدولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث».

واكد المالكي ان ، 100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف، كما أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب.



وقال ان الميليشيا هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغما بحريا.