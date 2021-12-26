احتشد آلاف المواطنين في ولاية "قندهار" جنوب أفغانستان، لأداء صلاة "الاستسقاء" ، فيما يستمر الجفاف في المنطقة، مما يشيع حالة من اليأس بين سكانها.



وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في قندهار، حافظ سيد الله لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن عشرات الآلاف من الأشخاص من البلدات والقرى انضموا إلى صلاة الاستسقاء.



ودعا المشاركون من أجل نزول الأمطار ونهاية الجفاف بعد سنوات عديدة شهدت غياب الأمطار والثلوج.



وأضاف المسؤول أن الزعيم الأعلى لطالبان، أرسل أيضا رسالة إلى الحاضرين، وحثهم على العمل بجدية أكبر.



وأظهرت الصور، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عدم تطبيق أي إجراءات للحيلولة دون انتشار كوفيد19-، حيث وقف المواطنون على مقربة من بعضهم البعض، في الحدث الذي نظمته طالبان.



وتواجه أفغانستان حاليا واحدة من أسوأ موجات الجفاف ونقص الغذاء منذ عقود، حيث تتصاعد أزمة إنسانية.



وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف السكان ربما يواجهون جوعا شديدا، هذا الشتاء، بسبب تداعيات الجفاف والصراع وجائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية المستمرة.