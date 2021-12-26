طوّر علماء صينيون وأجانب بشكل مشترك، خلايا شمسية من مادة البيروفسكايت، تتمتع بقدرة على الاسترداد الذاتي، وثبات عالٍ في ظروف البيئة الرطبة، وذلك عن طريق إدخال البوليمر.



وقالت معاهد خفي لعلم الفيزياء (HFIPS) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، إن خلايا البيروفسكايت الشمسية، وهي منتج ضوئي اصطناعي جديد، تتمتع بمعدل تحويل كهروضوئي ممتاز بأكثر من 25 في المائة.



ومع ذلك، يتحلل البيروفسكايت بسهولة عند تعرضه للظروف الجوية بسبب حساسيته للرطوبة في الهواء.



ولاحظ باحثون من HFIPS ونظراؤهم الأجانب بشكل مشترك أن بإمكان عنصر "بوليفينيل بيروليدون"، وهو بوليمر عازل طويل السلسلة، أن يُشكل روابط هيدروجينية مع الأيونات في الخلايا، ويمنع أيضاً الرطوبة في الهواء من غزو مواد البيروفسكايت.



وخلال التجربة، أظهرت الخلايا انخفاضاً طفيفاً في معدل الكفاءة بعد 500 ساعة من التشغيل عند ظروف رطوبة نسبتها نحو 65 بالمائة، بالإضافة إلى القدرة على التعافي الذاتي السريع بعد إزالتها من البيئة الرطبة.



وتم نشر النتائج في مجلة "كيمياء الطاقة".