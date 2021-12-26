أعلنت الصين ، عن اكتشاف 635 من معابد الكهوف والتماثيل الجُرفيّة، وذلك خلال مسح ميداني على المستوى الوطني استمر 10 أشهر.



وأضافت الهيئة الوطنية الصينية للتراث الثقافي، أن الاكتشافات الجديدة رفعت العدد الإجمالي لمعابد الكهوف والتماثيل الجُرفيّة في البلاد إلى 5986، لافتة إلى أن 2155 منها عبارة عن معابد كهوف، و 3831 تمثالاً جُرفيّا، فيما يخضع 288 موقعاً منها للحماية على المستوى الوطني.



وشارك حوالي ألفي باحث من أكثر من 150 فريقاً في المسح المذكور، للقيام بأعمال الفحص والتحقق من وضع حماية وحفظ مواقع الكهوف في البلاد، مُتَحدّين ظروف العمل على ارتفاعات عالية وعوامل الطقس القاسي