نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالتعاون مع الشركاء ، مبادرة جديدة بإنشاء أول مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة في اليمن ، وذلك للتخلص الآمن من النفايات وإنتاج الطاقة في نفس الوقت.



وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة ، أنه تم افتتاح المحطة في لحج جنوبي اليمن في سبتمبر 2021، ويتم العمل حاليا على إنشاء واحدة مماثلة في محافظة الحديدة شمال اليمن.



من جانبه ، أوضح محمد سلّام، المتخصص بالطاقة المتجددة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذه المبادرة هي جزء من أنشطة مشروع لدعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن، في مرحلته الثانية، حيث كانت المرحلة الأولى لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يتكون من أربعة مكونات، هي: سبل العيش ، التماسك المجتمعي ، الحوكمة المحلية ، الطاقة.



وقال المسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مبادرة تحويل المخلفات إلى طاقة هي إحدى الأنشطة ضمن الهدف الثاني، والمبادرة ركزت على نقطتين رئيسيتين، الأولى هي مشكلة الطاقة في اليمن والثانية هي مشكلة المخلفات الصلبة.



وأشار إلى أن هذه المبادرة في الأساس هي عبارة عن شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام.. يعمل القطاع الخاص على إدارة هذه المحطة وتشغيلها، حيث تقوم نقاط الجمع الأساسية بجمع المخلفات من مصادرها الأساسية ومن ثمّ ترسلها إلى موقع المحطة، وتم تزويد المحطة والمستفيدين منها بحوالي سبعة أو ثمانية من مركبات "التوك توك" التي تعمل بالطاقة الشمسية ، حيث تستخدم المبادرة المصادر الخضراء، بعيدا عن الوقود.



وتنتقل النفايات عبر التوك توك إلى مجموعة الفرز الموجودة عند المحطة نفسها، وتقوم مجموعة الفرز، بفرز المخلفات لكل نوع وحده، ثم وزنها وبيعها.