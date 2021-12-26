أظهرت نتائج بيانات أصدرتها منصة "Tianyancha.com" لاستفسارات قاعدة البيانات، أن الصين شهدت تنمية سريعة في سوقها لمركبات الطاقة الجديدة، خلال العام الجاري 2021.



وأشارت النتائج إلى أن إجمالي التمويل للقطاعات المتعلقة بمركبات الطاقة الجديدة تخطى حاجز الـ80 مليار يوان (نحو 12.6 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري 2021، بينما ارتفع عدد الشركات المؤسسة حديثاً العاملة في هذا القطاع بـ2.4 مرة مقارنة بالعام الماضي 2020.



وذكر التقرير أن خدمات استبدال البطاريات أصبحت نقطة نمو جديدة لسوق مركبات الطاقة الجديدة، مع وجود 39 ألف شركة جديدة متعلقة العام الجاري.



وقال التقرير إن قطاع خلايا الوقود الهيدروجينية شهد أيضاً توسعاً سريعاً، حيث ارتفع إجمالي تمويلها بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي، إلى حوالي 1.8 مليار يوان، بحسب نتائج التقرير.