أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل واحد منهم بجائزة 5 آلاف دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: فنكاتا كريشنان، زيد عبدالمحسن الصايغ، ناصر مبارك العدواني، مكيه طاهر الشمالي، ووضحه خليفه الشمري.



وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.



وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية، وللمزيد من المعلومات حول فتح حساب يومي أو عن السحب ربع السنوي لحساب يومي، يرجى زيارة أقرب فرع لبنك برقان للحصول على التفاصيل والمعلومات اللازمة، أو الاتصال خدمة عملاء البنك، حيث سيقوم موظفون مختصون بتقديم المساعدة اللازمة حول كيفية فتح الحساب، أو للإجابة عن كل الاستفسارات حول جميع خدمات ومنتجات بنك برقان.