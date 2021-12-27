منذ إطلاق عملة البيتكوين عام 2009، والآراء تختلف حولها، فهناك من سارع للاستثمار بها، على أمل ارتفاع قيمتها، وهو ما حدث فعلا، وأصبح من استثمروا بها في البداية أثرياء الآن، لكن على الجانب الآخر هناك عدد كبير من الأشخاص يرون أن البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة مجرد فقاعة اقتصادية.



وبغض النظر عن الجدل المثار حول البيتكوين، فقد تزايدت شعبية هذه العملة على مر السنوات، وأصبحت المزيد من الشركات تقبلها كوسيلة للدفع، وأصبح من الممكن الآن شراء مجموعة متنوعة من المنتجات من مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام البيتكوين، ونستعرض في هذا التقرير أبرز المنتجات التي يمكن شراؤها باستخدام هذه العملة.



1 ـ السيارات



يقبل بعض تجار السيارات بالفعل الآن البيتكوين كوسيلة للدفع، ويشمل ذلك التجار الذين يبيعون السيارات الفخمة مثل «لامبورجيني»، وهي نوع السيارة المفضل لدى المتعاملين بعملة البيتكوين، ويشمل ذلك أيضا التجار الذين يبيعون سيارات عملية مثل «سوبارو».



كما أصبحت شركة السيارات الكهربائية «تسلا» أكبر وآخر الأسماء التي تنضم إلى قائمة شركات السيارات التي تقبل الدفع بالبيتكوين.



2 ـ التجارة الإلكترونية



بدأت العديد من الشركات التي تبيع المنتجات التكنولوجية في قبول عملة البيتكوين عبر مواقعها الإلكترونية، من بينها «إيه تي آند تي» و«مايكروسوفت»، وتقبل «مايكروسوفت» عملة البيتكوين فقط في متجرها عبر الإنترنت، ولا تسمح بعرض الإعلانات التي تروج للعملات المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالعملات المشفرة على موقعها.



لكن على الجانب الآخر لا يتيح موقع «أمازون»، الذي يعد أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم، الدفع بعملة البيتكوين، وقالت الشركة في عام 2014 إنها لا تخطط للتعامل بالبيتكوين.



3 ـ المجوهرات والساعات الثمينة



صار العديد من تجار السلع الفاخرة يقبلون عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، مثل شركة «BitDials» لتجارة التجزئة الفاخرة عبر الإنترنت، والتي تبيع ساعات «رولكس» و«باتيك فيليب» وغيرها من الساعات الفخمة باستخدام عملة البيتكوين.



كما قامت شركة الساعات السويسرية الفاخرة «فرانك مولر» بإطلاق ساعة فخمة مرصعة بالذهب والماس، وتعمل بمنزلة محفظة لتخزين البيتكوين، ودخلت بعض متاجر المجوهرات الفاخرة أيضا في شراكة مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، لتسهيل عمليات الشراء المعتمدة على العملات المشفرة.



4 ـ وسائل الإعلام



هناك العديد من المنصات الإعلامية التي تقبل عملة البيتكوين كطريقة للاشتراك أو الحصول على خدمات أخرى، وكانت صحيفة «شيكاغو صن تايمز» أول صحيفة تقبل عملة البيتكوين عبر منصتها عام 2014، وفي نفس العام بدأت مجلة «تايم» في قبول عملة البيتكوين كطريقة لدفع الاشتراكات الرقمية، كما تقبل وكالة «بلومبرغ» أيضا عملة البيتكوين.



5 ـ التأمين



بدأت بعض شركات التأمين في قبول عملة البيتكوين، ففي شهر أبريل هذا العام أعلنت شركة التأمين السويسرية «AXA» أنها بدأت قبول البيتكوين كوسيلة للدفع لجميع أنظمة التأمين الخاصة بها، باستثناء التأمين على الحياة.



كما تقبل وكالة «Premier Shield Insurance»، التي تبيع وثائق التأمين على المنازل والسيارات في ولايات نيو إنجلاند، عملة البيتكوين كوسيلة لدفع أقساط التأمين.