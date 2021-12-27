أسامة أبوالسعود



أعلنت «قائمة التطوير» بانتخابات نقابة شركة ايكويت للبتروكيماويات تزكية الجمعية العمومية للعاملين بالشركة لقائمة التطوير لرئاسة مجلس ادارة النقابة خلال الاعوام الثلاثة القادمة من 2022 حتى 2025.



وتوجهت قائمة التطوير في تصريح صحافي بالشكر الجزيل لزملائهم اعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة الغالية آملين من الله ـ عز وجل ـ ان يكونوا عند حسن ظن اخوانهم اعضاء الجمعية العمومية وان يعملوا بجد لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، في الدفاع عن حقوق عمال الشركة والمطالبة بالمزيد من الحقوق والمكتسبات.



وأكدت القائمة ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف ورص الصفوف للمحافظة على ما تحقق من انجازات وتحقيق المزيد للزملاء عمال الشركة، داعين الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.