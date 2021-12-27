فيما تواصل محافظة العاصمة جهودها الرامية الى تحقيق رؤيتها في عاصمة جميلة وبلا مخالفات، أغلقت إدارة النظافة في البلدية احدى الساحات العامة بمنطقة الشويخ بحضور وإشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ومراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان وأعضاء الفريق الى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وقال الخالد في تصريح صحافي على هامش إشرافه على إغلاق الساحة: نثمن الجهود التي تبذلها بعض الجهات الحكومية وتعاونها الدائم مع المحافظة في سبيل تحقيق المصالح العامة، لافتا الى أن مضاعفة الجهود وبالشراكة مع بعض الجهات مثل البلدية ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال العامة يعزز توجهنا في تحقيق تطلعاتنا في إحداث نقلة جمالية وتطور في مختلف أرجاء العاصمة.



وأضاف الخالد أن إغلاق الساحات التي تقوم بها الجهات المختصة في منطقة الشويخ مؤقت، لحين العمل على تجميل هذه الساحات أو إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، بعد أن كانت مكانا للسيارات المهملة والاستخدام العشوائي والخاص لأصحاب الكراجات والمصانع وغيرها من المحال المجاورة، مشيرا الى أن التعديات والتجاوزات على أملاك الدولة لابد أن تتوقف، مجددا التأكيد على أن حملاتنا على التعديات على الأملاك في كافة مناطق العاصمة هدفنا، ولن نتوقف إلا بعد الانتهاء من كل التجاوزات التي تشكل عقبة كبيرة في وجه الإصلاح والتجميل المنتظر.



وأشار الى أن رفع السيارات والمعدات المخالفة جاء بعد توجيه الإنذارات من الجهات ذات الشأن واستغلال تلك الساحات لأغراضهم الخاصة، معتبرا أن الأملاك العامة خط أحمر وأن استغلالها لابد أن يكون وفق القوانين المنظمة، مجددا التأكيد على أن موقع جميع المعدات الثقيلة والشاحنات لابد أن تكون خارج المناطق السكنية، وعلى الجهات المسؤولة المسارعة الى إيجاد الحلول لهذه المعضلة، لاسيما أن تخصيص موقع لتلك الشاحنات وخدماتها خارج المناطق السكنية مقرر منذ سنوات.



وتوجه بالشكر الى كل الجهات المشاركة في إغلاق الساحات في وجه المتجاوزين، معتبرا أن هذا العمل الوطني الذي تشارك به تلك الجهات يعد النموذج الأمثل لتحقيق أهدافنا المنشودة.