twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المنيفي والحمود الاثنين 2021/12/27 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2654 A+ A- استمع المعرس محمد عبدالله المنيفيمهلهل المضف يباركمشاري العنجري يهنئوالد المعرس عبدالله سعد المنيفي وصالح الفضالة والمعرس محمد عبدالله المنيفي ووالد العروس نائل الحمودمحمد داود الحمود وداود الحمود ومحمد نائل الحمود والمعرس محمد عبدالله المنيفي ووالد العروس نائل الحمودضاري العجران ووالد العروس نائل الحمود وخالد العجران وفيصل سعود الفليج والمعرس محمد عبدالله المنيفي ووالد المعرس عبدالله المنيفي وغازي الفليج وجاسم المسباح وداود الحمود يهنئونأنس النفيسي وعبدالمحسن الطيار ويوسف العميم ووالد المعرس عبدالله المنيفي والمعرس محمد عبدالله المنيفي وحمد النجدي ووالد العروس نائل الحمود ويوسف القناعيبراك الشيتان مع المعرس محمد المنيفي ونائل الحمودعبدالعزيز الغنام مهنئا(محمد هاشم)سلمان المنيفي ومحمد الحمود ويوسف العنجري وأنور العنجري وخالد المنيفي وحمد الحمود ووالد العروس نائل الحمود والمعرس محمد عبدالله المنيفي وخليفة المنيفي وفيصل المنيفي وماجد المنيفي وعبدالوهاب الرفاعيعبدالمحسن الفضالة وفهد المسلم وعمر البعيجان والمعرس محمد عبدالله المنيفي وعادل أشكناني وحسن الحداد وراشد الجاسمأنور بستكي وبدر المحارب والمعرس محمد عبدالله المنيفي ومحمد العنزي ومحمد الجسار وعبدالعزيز عبدالله المنيفيعباس نقي مباركاعبدالله سعد المنيفي والمعرس محمد المنيفي ووالد العروس نائل محمد الحمودعبدالمحسن الطيار وحمد العتيبي والمعرس محمد عبدالله المنيفي ووالد العروس نائل الحمود وسليمان الفوزانبدر الزواوي يقدم التهانيحمد العتيبي وسليمان الفوزان يهنئانوالد المعرس عبدالله المنيفي ومحمد العازمي والمعرس محمد عبدالله المنيفي ووالد العروس نائل الحمود وجابر يوسف الصباحعبدالعزيز المنيفي ووالد المعرس عبدالله المنيفي وصقر الفضالة والمعرس محمد عبدالله المنيفي ومحمد الفضالة ووالد العروس نائل الحمودإبراهيم الخميس مهنئا احتفل عبدالله سعد المنيفي بزفاف نجله محمد على كريمة نائل محمد الداود الحمود.وبهذه المناسبة، أقيم احتفال في ديوان المنيفي بمنطقة الخالدية يوم الثلاثاء الماضي حضره جمع من الشخصيات إضافة إلى الأهل والأصدقاء. ألف مبروك.