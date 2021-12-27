احتفل عبدالله سعد المنيفي بزفاف نجله محمد على كريمة نائل محمد الداود الحمود.



وبهذه المناسبة، أقيم احتفال في ديوان المنيفي بمنطقة الخالدية يوم الثلاثاء الماضي حضره جمع من الشخصيات إضافة إلى الأهل والأصدقاء. ألف مبروك.