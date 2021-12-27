القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم الدعم وإجراء الدراسات اللازمة للإسراع من إجراء وتنفيذ استصلاحات لأكثر من 400 ألف فدان بمنطقة «فرع 4» في توشكى بمحافظة أسوان.



وقال الرئيس السيسي تعقيبا على كلمة رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء توفيق سامي توفيق، خلال افتتاح مشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى امس إن الوقت لا يسمح بتأخير ضم الأراضي الزراعية المستصلحة، وأنه إذا تمت زراعة هذه الأفدنة بالقمح لوفرت للحكومة نصف المليون طن تقريبا، مشيرا إلى أن سرعة إدخال أراضي زراعية للخدمة توفر على الحكومة أموالا تنفق في هذا الاتجاه.



كما وجه الرئيس بعدم زراعة نباتات الزينة مرة أخرى، موضحا أنه طالما المياه تصلح لزراعة النباتات المثمرة فيجب زراعة النباتات المثمرة.



ونبه الرئيس السيسي إلى أن المياه المستخدمة للري في شمال ووسط سيناء هي مياه معالجة واردة من محطة «بحر البقر»، التي تم افتتاحها قبل شهرين والتي تنتج 5.6 ملايين متر من المياه المعالجة من مياه الصرف الزراعي.



وأضاف الرئيس السيسي، تعقيبا على كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، «أنا أجدد كلامي لكى يكون واضحا لنا ولكل المصريين أن هذه المياه جاءت من مياه صرف زراعي كان لا يتم استخدامها بالشكل الأفضل، حيث تم عمل معالجة ثلاثية متطورة وأصبحت صالحة للزراعة طبقا للمعايير».



وتابع: «إننا نعمل في البنية الأساسية لكى نزرع الـ 500 ألف فدان في سيناء، ونعزز منطقتي رابعة وبئر العبد اللتين كانتا بحاجة إلى عمل المرافق بهما، أي عمل الشبكة الداخلية لهذه الأراضي البالغة 90 ألف فدان». واستطرد: «إن استصلاح أراضي في سيناء يحولها من محافظة صحراوية وجبلية قاحلة وغيرة ممهدة إلى أرض ممهدة صالحة للزراعة والحياة.



واستطرد: إنني أريد أن أربط هذا الكلام مع الكلام الذي قيل في بداية الفيلم التسجيلي الأول الذي تحدث عن ظروف توشكى، لافتا إلى أن التنمية والبناء أعمق بكثير، بدليل أن المطروح هنا في المشروع تكلفته 100 مليار جنيه».



وأوضح الرئيس السيسي أن استصلاح نصف مليون فدان يعني توفير حياة كريمة لـ 100 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه سيتم تذليل كل الصعاب لإنجاز المشروع، موجها بسرعة الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل نهاية 2022 للاستفادة من هذه الأراضي.



وقال الرئيس السيسي «إن منطقة وادي النطرون متاحة منذ 25 سنة، وتمت زراعة جزء منها لكن كلها على مياه الآبار فقط.. وعندما قررنا تعظيم الزراعة وقررنا تعظيم استخدامنا للمياه وجدنا أن البرنامج ضخم جدا».



وطلب من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة أن توضح في مقال لها هذه المشروعات، علاوة على المشروعات التي تم الاتفاق عليها والخاصة بحماية الشواطئ في الإسكندرية ودمياط والصعيد كأحد المشاريع التي تقوم بها الدولة ضد مخاطر التغيرات المناخية.



وأضاف «عند عمل السد العالي لم يتم عمل تصوير إعلامي لهذا الجهد، سواء هنا أو في سيناء، كما لم يتم عمل جهد إعلامي لعناصر المشروع وتكلفتها المالية، مستعرضا تكاليف المشروعات الحالية ومشروع السد العالي.



ومضى يقول: لو أردت القيام بعمل سد عال ثان فهل يأخذ مني الجهد والوقت مع تطور المعدات الموجودة؟. لا.. ما أريد قوله عتابي هنا لنا أجمع لا على الهيئة الهندسية أو القوات المسلحة أو الحكومة علينا كدولة،. ما يتم في سيناء هو سد عال، وما يتم عمله في مستقبل مصر هو سد عال، وما يتم عمله في توشكى هو سد عال في وقت واحد».



وتابع قائلا: الكلام الذي طرح من الهيئة الهندسية هو 450 مليار جنيه لكى يتم الوصول إلى 2.5 مليون فدان لدخولهم الزراعة ويعمل عليهم الناس ويوفر لنا المنتجات الغذائية، وما نقوم بعمله هو المستحيل لا ننظر إلى التكاليف ولكن ننظر إلى العمل لا ننام ولا نرتاح ولكننا نعمل في بلدنا حتى نحقق ما علينا أمام الله.



ووجه الرئيس بإطلاق اسم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري على أحد المحاور المرورية التي تم تنفيذها في توشكى تقديرا لجهوده بمشروع توشكى بمحافظة أسوان.