أتاح المصرف المركزي السوري، لأصحاب الفعاليات التجارية إمكانية رفع السقف للسحب اليومي المسموح من الليرة السورية. وأعلن حاكم المصرف محمد عصام هزيمة أنه بات بإمكان أصحاب الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه تتيح تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بمليوني ليرة سورية بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أشار هزيمة إلى أن رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سورية سيتم ربطه لاحقا بمنظومة الدفع الإلكتروني بسبب عدم وجود سقوف للمدفوعات الإلكترونية.



وحول رقابة المركزي على عملية تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، قال هزيمة إن الهدف من ذلك هو ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين في الخارج بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إليها، مضيفا أن المركزي مستمر بإعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل بهدف الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي.



وكان المصرف المركزي حدد سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية في سورية بمليوني ليرة، ما شكل عائقا أمام التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، نظرا لأن الحد الأعلى غير كاف لإجراء بعض المعاملات التجارية بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار وضعف قدرتها الشرائية.