بعد يومين على إعلان شركات نقل الركاب التي تعمل عبر التطبيقات الإلكترونية حظرها ما تسبب في أضرار كبيرة لأصحاب السيارات المشاركة بهذه التطبيقات وكذلك المواطنين الذين يعتمدون عليها في ظل أزمات نقل مستفحلة، أكد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد في تصريح خاص نقلته صحيفة «الوطن» الموالية، موافقة الوزارة على عودة عمل الشركات صاحبة التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب، ريثما تستكمل وثائق الترخيص القانونية.



وأضاف أسعد: إنه استجابة لمطلب مالكي المركبات المشتركين بالعمل في التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب، وحرصا على عدم ضياع حقوقهم، واستمرارا في تقديم هذه الخدمة للمواطنين وعدم تحميلهم تبعات ما وصفه بـ «التقصير الواضح والإهمال الكبير لأصحاب الشركات المعنية بخدمة نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، وعدم مبالاتهم بالموضوع، بل تعنتهم واستمرارهم بالعمل بشكل غير قانوني من دون ترخيص».



وأشار إلى أن الحصول على الإجراءات واستكمالها لا يحتاج الى أكثر من 48 ساعة لاستصدارها وتقديمها لوزارة النقل حيث تمنح الموافقة بأقل من 24 ساعة بعد تقديم الوثائق المطلوبة.



وأضاف مدير النقل الطرقي: إن الوزارة قررت منح مهلة لهم لغاية يوم الأحد 16-1-2022 لاستكمال الإجراءات والحصول على موافقة الترخيص وفق التعليمات التنفيذية للقانون المذكور ومباشرة عملهم بصيغ قانونية سليمة.



وبين أسعد أن الهدف كان منح الشركات التي تعمل وفق التطبيقات العودة للعمل حتى 16/1/2022 كحد أقصى لتقديم الوثائق اللازمة والحصول على الترخيص وفق القانون.