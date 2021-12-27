النقاط على لسانك قد تكون مؤشراً على مرض خطير



كشف خبراء بريطانيون عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الفم. وذكر الخبراء أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته، داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.



وأشار الخبراء إلى أن مؤشرا محتملا آخر على المرض الخطير، يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيا، كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه مصادفة خلال المضغ.



وحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم لدى المدخنين بدرجة كبيرة.

عن «نوفوستي»

