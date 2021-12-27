توج فريق وزارة التربية لليد بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي 2021-2022 بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما حل فريق وزارة الدفاع في الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط، وجاء فريق وزارة الداخلية ثالثا بـ 5 نقاط.



وتم تكريم فريق وزارة التربية بطل الدوري من قبل د.مشعل الهدبة نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية وفيصل المقصيد وكيل وزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة بحضور حامد الهزيم رئيس اللجنة الفنية لدوري اليد، وعبدالله حسين مقرر اللجنة، ووليد عايش من التوجيه الفني للتربية البدنية.



وبهذه المناسبة، أكد الهدبة أن البطولة شهدت منافسة قوية من اللاعبين بجانب ارتفاع المستوى الفني والبدني، مضيفا: «نتطلع إلى منافسة قوية خلال كأس اليد، خاصة من جانب وزارة الدفاع الذي جاء وصيفا لبطل الدوري، وكذلك فريق الداخلية ثالث الدوري من أجل تحقيق لقب قبل ختام الموسم الرياضي». وأشار إلى أن اللجنة الفنية وكافة اللجان في دوري الوزارات التزمت بتطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية بناء على توصية وزارة الصحة.