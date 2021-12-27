«الاهتمام بنضارة البشرة أهم من المكياج»

جينيفر غارنر، الممثلة الأميركية، تؤكد أن والدتها لم تستخدم المكياج إلا مرتين في حياتها، وأن سر جمالها هو الاهتمام ببشرتها بدلا من المكياج.