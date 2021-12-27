«قد أشارك في الانتخابات القادمة لو شاء القدر، وظلت صحتي طيبة كالآن»
جو بايدن، الرئيس الأميركي، يترك الباب مفتوحا ليصبح رئيسا لفترة واحدة، ويترك قرار مشاركته بالانتخابات القادمة للقدر.
«شهرتها تمنعها من تكوين أصدقاء حقيقيين»
ساندرا برنهارد، الممثلة الكوميدية الأميركية، تقول إن صداقتها طوال سنوات مع المغنية الأميركية مادونا لم تؤد بهما إلى تكوين صداقة حقيقية.
«الاهتمام بنضارة البشرة أهم من المكياج»
جينيفر غارنر، الممثلة الأميركية، تؤكد أن والدتها لم تستخدم المكياج إلا مرتين في حياتها، وأن سر جمالها هو الاهتمام ببشرتها بدلا من المكياج.
«والداي سيقتلاني لو علما أني صبغت شعري باللون الأشقر»
٭ باتريك شوارزنيغير، الممثل الأميركي، 28 سنة، يتوقع عدم رضا والديه عن صبغ شعره بالأشقر، وأخته ترد عبر انستغرام: أنا سأسبقهما إلى قتلك.