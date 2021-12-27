عبر مان سيتي محطة ضيفه ليستر سيتي بالفوز عليه 6-3 على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



كتيبة بيب غوارديولا حسمت الأمور نظريا في الشوط الأول بإحرازها لرباعية بدأها كيفن دي بروين بالدقيقة الخامسة، ووضع رياض محرز ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة 14، ثم إلكاي غوندوغان ورحيم ستيرلينغ هدفين آخرين بالدقيقتين 21 و25.



الغالبية ظنوا أن الرحلة قد انتهت هكذا، إلا أن ثعالب ليستر سيتي انتفضوا بكل قوة في الشوط الثاني وكادوا يقومون بعودة للتاريخ.



جيمس ماديسون وضع الهدف الأول بالدقيقة 51، ثم أتى لوكمان بالهدف الثاني بالدقيقة 59، وجاء الهدف الثالث الذي أعاد إحياء كتيبة برندان رودجرز في الدقيقة 65 عبر إيهاناتشو.



واندفع ليستر إلى الأمام بحثا عن الرابع والتعديل، لكن رأسية إمريك لابورت بعد عرضية رياض محرز حسمت الأمر للسيتي بهدف خامس قاتل في الدقيقة 69، وأتت رصاصة الرحمة عبر رحيم ستيرلينغ بختام السداسية بالدقيقة 87.



بنفس الجولة، واصل أرسنال عروضه المميزة وأحدث ضحاياه كان نوريتش سيتي، بعد التغلب عليه بخماسية نظيفة بملعب كارو رود.



اما الجار اللندني الآخر للغانرز، توتنهام، وبعد فترة من التوقف بسبب الكورونا، فعاد وانتصر بسهولة على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة شهدت استمرار عودة هاري كين للتسجيل.



كما أوقف ساوثمبتون المسيرة الناجحة لوست هام وتغلب عليه في مباراة ماراثونية 3-2 بالملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



الى ذلك يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نيوكاسل يونايتد اليوم في ختام المرحلة الـ 19، ويسعى «الشياطين» إلى تحقيق فوز على مضيفهم يحسن بدوره من ترتيب الفريق الذي يحل في المركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما يأمل نيوكاسل تسجيل فوز مهم يضمن له بداية جيدة في عام 2022 والخروج من دائرة الهبوط، خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط.



إلى ذلك، قررت رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم تأجيل المباراة المقررة أمس في اليوم الذي يلي عيد الميلاد، والمعروف في إنجلترا بـ «بوكسينغ داي»، بين بيرنلي وإيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير.